“Maandag flinke zonnige perioden, vanaf donderdag overgang naar onbestendig en koeler weertype”

Foto: Joris van Tweel

De herfst klopt op de deur. Volgens OOG-weerman is de komende dagen het weerbeeld nog fraai en rustig, maar vanaf donderdag wordt het onbestendiger en koelt het ook af.

“Maandag zijn er in de ochtend flinke zonnige perioden”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 19 graden bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag is er veel bewolking met hier en daar een spatje regen.”

“Op dinsdag wordt het een rustige dag. Er zijn wolkenvelden, af en toe klaart het op en som is de bewolking zo dik dat er een spatje lichte regen uit valt. Het wordt 19 graden.”

“Ook woensdag is het heel rustig en zacht met 20 graden als maximumtemperatuur. Het blijft tot in de loop van de dag overwegend droog. In de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen en volgt de overgang naar een onbestendig en koeler weertype. Meer daarover is te beluisteren om 08.50 uur in het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendhow op OOG Radio of kijk op de weerpagina.”