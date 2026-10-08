Maandag Coming Outday: regenboogvlag aan Olle Grieze

Foto via Gemeente Groningen

Wethouder Mirjam Wijnja hangt aanstaande maandag vanaf de Martinitoren de regenboogvlag uit, samen met vertegenwoordigers van de regenboogorganisaties. Maandag 12 oktober is het namelijk Coming Outday.

De lhbtiq+ emancipatie staat staat steeds meer onder druk, ook in Nederland. Wethouder Wijnja: “We blijven de regenboogvlag hijsen en houden de regenboogbankjes in stand. Dat zijn belangrijke signalen richting onze inwoners; jij wordt gezien, jij mag hier zijn en jij hoort erbij.”

Uit onderzoek is gebleken dat de acceptatie van homoseksualiteit onder scholieren de afgelopen vier jaar drastisch is afgenomen. De tolerantiecijfers onder jongeren zijn teruggevallen naar het niveau van 2009.

De regenboogvlag staat symbool voor de solidariteit van de gemeente met haar inwoners. Omdat 11 oktober op een zondag valt, hangt de gemeente de regenboogvlag op de dag erna uit.