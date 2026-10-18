LUISTER LIVE: FC Groningen – Ajax (0-2)

Om 16:45 trapt FC Groningen in een uitverkochte Euroborg af tegen Ajax. Luister vanaf 16:00 naar OOG Sport Live met de voorbeschouwing, het wedstrijdverslag en de nabeschouwing. Klik hier voor de online radio-stream of luister via oogsport.nl, de OOG-app, DAB+ of 106.6 FM (107 FM voor Haren).

FC Groningen staat na een klinkende overwinning in Rotterdam tegen Excelsior (1-5) zesde in de Eredivisie. Ook in de laatste wedstrijd voor de lange interlandbreak wisten de mannen van trainer Dick Lukkien overtuigend te winnen van PEC Zwolle (3-0). Ajax staat met slechts één puntje meer op de vijfde plaats en speelde de afgelopen twee competitiewedstrijden gelijk: voor de break tegen Excelsior (2-2) en vorige week tegen N.E.C. (1-1). Afgelopen donderdag speelden de Amsterdammers ook nog een wedstrijd in de Conference League, waar met 2-1 verloren werd van Hajduk Split.

Er zullen dus genoeg supporters zijn van FC Groningen die wat verwachten van deze wedstrijd. Helemaal omdat de laatste twee edities in de Euroborg niet leidde tot een overwinning van de bezoekende club. Twee seizoenen terug bezorgde de gelijkmaker van Thijmen Blokzijl (2-2) PSV het landskampioenschap, ten koste van Ajax. Vorig seizoen werd mede dankzij twee treffers van Oskar Zawada zelfs met 3-1 gewonnen.

Gaat het FC Groningen weer lukken om punten in de Euroborg te houden? De wedstrijd is vanaf 16:45 live te volgen op OOG radio. De voorbeschouwing begint om 16:00. Luister via oogsport.nl, DAB+, 106.6 FM (107 FM voor Haren) en via de OOG-app.

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