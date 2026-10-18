Lou Leeuw viert tachtigste verjaardag in vol Huize Maas: “Ik blijf een rockende tijger” (foto’s)

Foto: Erick Bakker

Onder grote belangstelling heeft muzikant Lou Leeuw zaterdagavond zijn tachtigste verjaardag gevierd in Huize Maas aan de Vismarkt. Het feest had eigenlijk vier maanden geleden gevierd moeten worden, maar een longontsteking zette een streep door die plannen. Het feest werd georganiseerd door vrienden van Leeuw die acht bands hadden opgetrommeld waarmee Lou een stevige band heeft.

“Er zijn een aantal mensen die mij hebben geholpen met het organiseren van dit feest. Of eigenlijk hebben Eddie Meijer en Harold Stap bijna alles voor hun rekening genomen. Dat vind ik heel mooi. Ik ben nu 80 jaar en zit inmiddels al 65 jaar in het vak. Ik ben op mijn vijftiende begonnen”, zegt de lachende Lou Leeuw.

Wie is Lou Leeuw?

Lourens ‘Lou’ Leeuw (Groningen, 1946) geldt als een van de spilfiguren in de Groningse pop- en jazzhistorie. ‘Loutje’ begon op 15-jarige leeftijd als bassist en speelde sindsdien in ontelbare bands. In de jaren zestig maakte hij furore met The Tykes, waarmee hij in het voorprogramma van The Rolling Stones stond. Later speelde hij ruim negen jaar met Harry Muskee (onder meer in Cuby & the Blizzards), werkte hij samen met Herman Brood en de Duitse rockster Nina Hagen, en was hij een drijvende kracht achter de muziekscene rond café Koekkoek.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Uit het boek over Lou Leeuw. Foto: Erick Bakker Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Indische Buurt

Presentator van de avond is Piet van Dijken: “Ik moet dit gewoon doen. Ik hoorde vanavond al het woord icoon. Ik ben wel een beetje allergisch voor het woord icoon, maar Lou is echt een icoon. Ik heb hem 65 jaar meegemaakt. We komen allebei uit de Indische Buurt, zo ken ik hem. Ik weet dus zo langzamerhand wel wat er schuilt in de man en wat hij kan”.

Acht bands treden op

De bands die stuk voor stuk de sterren van de hemel spelen zijn de Hans van Lierband, Jamie Richie Band, Blues Cowboys en Kurt Weiss, Let’s Drive, The One and Only’s, Soulvibration, George Welling en The Daves. Lou Leeuw speelde zaterdag zelf mee in drie van deze bands.

Medeorganisator Eddie Meijer: “De bands zijn allemaal uitgezocht door Lou. Hij heeft onder andere drie bandjes gevraagd om hier te komen waar hij zelf bij speelt. Van rock & roll tot een beetje hedendaagse muziek. En dat doet hij meer dan verdienstelijk”.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Herman Brood, Nina Hagen, Cuby & the Blizzards en de Stones

“We stonden in de zestiger jaren in het voorprogramma van de Rolling Stones. Ook speelden we met Cuby & the Blizzards, Herman Brood en eind jaren zeventig met Nina Hagen. En vele andere bands”, sluit Lou Leeuw af.

Een rockende tijger

In 2014 kwam een boek uit van Jan Strikwerda over het bandleven van de nu tachtigjarige rocker met de naam “Lou Leeuw, een rockende tijger”. De titel van dit boek verwijst naar de band “The Rocking Tigers”. Lou Leeuw heeft in zijn carrière drie periodes deelgenomen aan deze band.

In totaal bezochten ruim 650 mensen de optredens, waarmee de zaal vol, maar niet uitverkocht was. Dat is exclusief tientallen zangers, drummers, gitaristen en licht- en geluidstechnici.