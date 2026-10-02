Live amateurvoetbal en veel andere sporten in bomvol OOG Sport

Foto: Andor Heij. Velocitas - Buitenpost

OOG Sport staat aanstaande zaterdagmiddag weer bol met diverse sporten en natuurlijk live amateurvoetbal.

Er is een interview te horen met oud jeugdspeler van FC Groningen Pierre Semudenge over zijn boek: ‘Het regent, maar ik word niet nat’, dat sinds deze week in de boekhandel ligt. De indertijd uit Rwanda gevluchte Semudenge vindt dat er mensen in deze maatschappij zijn, vooral vluchtelingen, die over het hoofd gezien worden.

Daarnaast aandacht voor de Groninger schaatser Jenning de Boo die zondag in Heerenveen traditiegetrouw mee doet aan de 1500 meter bij het NK voor clubs.

De schakers Machteld van Foreest en Sergey Tiviakov kregen de bronzen sportpenning van de gemeente en ook daar wordt bij stilgestaan.

Verder een terugblik op de eerste twee, verloren, wedstrijden van de ijshockeyers van GIJS en de voetballers van Futsal Groningen, die vrijdagavond (vanavond) tegen Futsal Amsterdam spelen.

Vanaf 15.00 uur barst het amateurvoetbal los met drie wedstrijden, waar verslaggevers aanwezig zijn. Koploper Velocitas neemt het in de eerste klasse H op tegen WVV en middenmoter Be Quick 1887 ontvangt Workum. In de tweede klasse O zijn we bij de derby Oranje Nassau tegen het nog foutloze Groen Geel.

Daarnaast de tussen en eindstanden van veel andere wedstrijden in het amateurvoetbal en natuurlijk kort sportnieuws.

De uitzending zaterdag op OOG Radio begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.