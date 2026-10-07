Levenslessen op het Hoofdstation en boottocht door de Diepenring: Open Hof vraagt zaterdag aandacht voor dakloosheid

Straatpastoraat de Open Hof houdt komende zaterdag een bewustwordingsactie voor mensen die dakloos zijn bij het Hoofdstation. Ook ondersteunt de organisatie een boottocht door de grachten voor mensen met ervaring met dakloosheid.

Mensen met ervaring met dakloosheid, vrijwilligers en straatpastores van Open Hof gaan zaterdag vanaf 11.00 uur koffie, thee en versnaperingen uitdelen. Ook delen ze vanuit koffertjes uitspraken en levenslessen van dak- en thuisloze inwoners van Groningen, om te laten zien hoe het is om geen huis te hebben en op straat te leven.

De Open Hof ondersteunt daarnaast een boottocht door de Groningse grachten. Die tocht is alleen bedoeld voor mensen met ervaring met dakloosheid. Iemand met ervaring met dakloosheid organiseert de tocht om andere dakloze mensen een leuke dag te bezorgen.

De activiteiten vinden plaats op Wereld-dakloze-mensen-dag. De Open Hof wil daarmee aandacht vragen voor het groeiende probleem van dakloosheid. Volgens de organisatie moeten mensen zonder woning vaak lang wachten op de hulp die ze nodig hebben. De hulp komt volgens de Open Hof daardoor moeizaam op gang, terwijl snel handelen in een crisissituatie kan helpen om erger te voorkomen. Met de actie wil de Open Hof de afstand tussen mensen met en zonder ervaring met dakloosheid kleiner maken en laten zien dat de ervaringen van dak- en thuisloze inwoners waardevol zijn voor de stad.