Kritiek van PVV en FvD op doorstart FIXY: “Niet uit te leggen dat er 50.000 euro gemeenschapsgeld naar een nachtclub gaat”

De politieke fracties van PVV en Forum voor Democratie zijn niet blij met het besluit van het college om 50.000 euro beschikbaar te stellen aan Stichting Noordlab. Met dat geld wordt de culturele programmering van de onlangs failliet gegane nachtclub FIXY overeind gehouden. De partijen spreken van willekeur en oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere horecaondernemers.

In augustus vroeg FIXY (de opvolger van club OOST aan de Oosterstraat) faillissement aan, amper een jaar na de opening. De marges bleken onvoldoende om zowel de artistieke programmering als de hoge huisvestingskosten te dekken. Hoewel de bezoekersaantallen en baromzetten volgens de club stegen, en een deel van het pand zelfs werd omgebouwd tot een virtual-golflocatie, leverde dit financieel te weinig op.

Nieuwe constructie

Om toch door te kunnen starten, diende FIXY een plan in bij de gemeente Groningen. Dat heeft geleid tot een nieuwe constructie: FIXY richt zich voortaan louter op de exploitatie van de horeca en moet de huur met eigen inkomsten betalen. De podium- en programmeeractiviteiten worden ondergebracht bij de speciaal opgerichte Stichting Noordlab.

Het gemeentelijke bedrag van 50.000 euro gaat rechtstreeks naar deze stichting en is dus formeel niet bedoeld voor de commerciële doorstart van de club zelf. Wel verlaagt de subsidie de lasten van FIXY aanzienlijk, wat een doorstart vergemakkelijkt.

Wethouder: “Bijzondere positie in nachtcultuur”

Volgens wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren) vervult FIXY een belangrijke positie binnen de Groningse nachtcultuur. “Met deze doorstart blijft er ruimte bestaan voor talentontwikkeling, culturele vernieuwing en een toegankelijke en veilige nachtcultuur”, stelt Bosma. Volgens haar sluit de steun naadloos aan bij de doelen uit de gemeentelijke Nachtvisie en de ambities uit het coalitieakkoord.

PVV en FvD: “Niet uit te leggen”

Bij de PVV en Forum voor Democratie roept de financiële injectie echter grote vragen op. PVV-raadslid Kelly Blauw hekelt de voorkeursbehandeling: “De wethouder rechtvaardigt dit door te stellen dat FIXY van groot maatschappelijk en cultureel belang is. Maar waar is dat concreet op gebaseerd? Talloze Groningse horecaondernemers kampen met hoge huren, energiekosten en andere stijgende lasten en moeten zichzelf ook zien te redden.”

Blauw wijst daarnaast op de stijgende gemeentelijke lasten voor inwoners. “Tegelijkertijd werd afgelopen week bekend dat de woonlasten voor inwoners opnieuw fors gaan stijgen. Juist dan valt het niet uit te leggen dat het college 50.000 euro gemeenschapsgeld uittrekt voor een nachtclub, enkel omdat de wethouder deze van bijzonder belang vindt.”

PVV en FvD hebben vragen aan het college gesteld die komende woensdag behandeld gaan worden in het Politieke Vragenuur. Ze willen onder meer weten welke objectieve criteria zijn gehanteerd en hoe het college voorkomt dat er sprake is van willekeur en persoonlijke culturele voorkeur van de wethouder.