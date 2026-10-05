Kristallnacht herdacht met lezing over Holocaustoverlevende

In Groningen wordt zondag 8 november de Kristallnacht herdacht met een muziek, een stille tocht en een lezing. Historicus Peter Groenewold geeft dit jaar de herdenkingslezing. Hij vertelt over het leven van Albrecht Weinberg, een Joodse Holocaustoverlevende die in mei van dit jaar overleed.

Ieder jaar staat de Synagoge Groningen stil bij de Kristallnacht, die in de nacht van 9 op 10 november 1938 plaatsvond in nazi-Duitsland. Joden werden aangevallen en honderden synagogen, winkels, bedrijven en woningen werden vernield. Ook werden veel Joden opgepakt. De naam Kristallnacht verwijst naar het vele gebroken glas dat na de vernielingen op straat lag.

Albrecht Weinberg

Albrecht Weinberg groeide op in het Duitse Rhauderfehn en ging naar de Joodse school in Leer. Ook daar werd de synagoge tijdens de Kristallnacht verwoest. Later werd hij naar concentratiekampen gedeporteerd. Hij overleefde Auschwitz, Mittelbau-Dora en Bergen-Belsen. Na de oorlog vertrok hij naar de Verenigde Staten en keerde later terug naar Leer.

In 2022 werd Weinberg, tijdens de Kristallnachtherdenking in de Groningse synagoge, geïnterviewd door Peter Groenewold. Groenewold was tot zijn pensionering werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij hield zich onder meer bezig met Duitse geschiedenis en cultuurgeschiedenis, met bijzondere aandacht voor Duitsland en Europa in de 20e eeuw.

Programma

De herdenking begint om 14.00 uur met een stille tocht vanaf het Waagplein naar de synagoge aan de Folkingestraat. Daar begint om 14.30 uur het programma met de lezing van Groenewold. Voor de stille tocht is aanmelden niet nodig. Voor de bijeenkomst in de synagoge is aanmelden wel verplicht.