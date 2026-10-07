Kringloop+ verdeelt 20 duizend euro onder goede doelen

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Kringloop+ aan de Diamantlaan vierde afgelopen weekend de Nationale Kringloopdag én haar 12,5-jarig bestaan. Daar werd ook bekendgemaakt hoe het geld van de Goede Doelen-actie is verdeeld.

De klanten van Kringloop+ bepaalden door het uitbrengen van hun stem hoe 17 duizend euro wordt verdeeld over acht Groningse goede doelen. Er werden in totaal 620 stemmen uitgebracht. De drie organisaties met de meeste stemmen ontvangen ieder 4 duizend euro. De overige vijf organisaties ontvangen elk duizend euro.

De meeste stemmen gingen naar Maggie’s, Stichting Present Groningen en Quiet Groningen. De vijf andere organisaties zijn Gereed Gereedschap, Groningse Swim Challenge, Next Move, Reach Community Hoogkerk en FIXbrigade.

Daarnaast ondersteunt Kringloop+ dit jaar Wijkrestaurant Gabriël in Hoogkerk met 2.500 euro en Zummer Broez’n in Vinkhuizen met 500 euro. Daarmee schenkt Kringloop+ in totaal 20 duizend euro aan tien maatschappelijke organisaties en initiatieven in de stad.