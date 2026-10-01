Kringloop+ schenkt 20.000 euro aan acht goede doelen tijdens jubileum

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Kringloop+ aan de Diamantlaan in Groningen bestaat 12,5 jaar en viert dat zaterdag 3 oktober tijdens de Nationale Kringloopdag. De Groningse kringloop schenkt die dag in totaal 20.000 euro aan acht maatschappelijke organisaties in Groningen.

De organisaties krijgen in ieder geval 1.000 euro. Het gaat om Maggie’s Groningen, Present Groningen, Quiet Groningen, Reach Community Hoogkerk, Next Move, Groningen Swim Challenge, FIXbrigade Groningen en Gered Gereedschap Groningen.

In de winkel kunnen bezoekers zien wat de organisaties doen en waar zij het geld voor willen gebruiken. Vervolgens kunnen zij stemmen op hun favoriete doel. De drie organisaties met de meeste stemmen ontvangen ieder nog eens 3.000 euro.

Kringloop+

Kringloop+ verkoopt niet alleen tweedehandse spullen. Het biedt dagelijks een werkplek aan ongeveer 100 vrijwilligers, 10 stagiairs en 9 medewerkers. Zij krijgen volgens de organisatie de mogelijkheid om mee te doen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

Kortingen

Naast de actie voor de goede doelen zijn er zaterdag speciale aanbiedingen en korting op alle artikelen. Bezoekers kunnen gratis koffie en thee krijgen. Ook zijn er verspreid door de winkel waardebonnen van 10 euro verstopt.