Kouder weekend met soms een bui, daarna even weer wat meer zon

Foto: Joris van Tweel

Het blijft dit weekend fris en wisselvallig, met vooral zondag veel bewolking en kans op regen. Maandag en dinsdag wordt het droger en zonniger, maar vanaf woensdag neemt de kans op regen weer toe.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag is het wisselend bewolkt en wordt het rond 14 tot 15 graden. Verder kan er lokaal een verspreide bui vallen en waait er een stevige wind uit noordelijke richting, windkracht 4 tot 5. Komende nacht daalt het kwik tot 10 graden. Er valt vooral in de nacht af en toe regen.

Zondag is er veel bewolking en trekt een storing vanuit Duitsland op de grens met koelere lucht over ons gebied. Soms valt er wat regen, vooral in het eerste deel van de dag. De matige wind uit het oosten tot noordoosten houdt het kwik op een frisse 11 graden.

Maandag en dinsdag is het op de meeste plaatsen droog en vooral dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Daarna rukken oceaandepressies op en de tweede weekhelft gaat het geregeld regenen. De temperaturen schommelen rond 12 of 13 graden. Eerst waait de wind uit het oosten; vanaf woensdag steekt er een stevige zuidwester op.