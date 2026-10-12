Kop-staartbotsing op A7 zorgt voor halfuur vertraging

De politie en ambulance rukten uit (foto: 112 Groningen)

Op de A7 van Groningen richting Leek heeft maandag aan het eind van de middag een kop-staartbotsing plaatsgevonden. Vier auto’s botsten op, wat voor flinke file zorgde.

De kop-staartbotsing gebeurde net buiten Stad, op de weg voor Hoogkerk. Volgens Rijkswaterstaat is er bij het ongeluk veel glas op de weg gekomen en moest een schoonmaakwagen komen om het op te ruimen. Het verkeer werd daarom over de vluchtstrook langs het ongeval geleid. Volgens de ANWB stond er zeven kilometer file. Weggebruikers moesten rekening houden met ongeveer een halfuur vertraging.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de botsing is en of er gewonden zijn gevallen.