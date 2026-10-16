Komt de volgende Banksy uit Beijum?

Al vier weken lang is kunstenaar Elroy Gramsbergen met een groot project bezig op Plein Oost in Beijum. Op het plein staan grote betonnen blokken, die door de hele buurt beschilderd mogen worden in de stijl van de bekende Britse graffitikunstenaar Banksy. Gisteren was het de beurt aan de kinderen van BSO Leutje om de blokken te versieren. Onder begeleiding van Elroy mochten zij de zijkanten van de blokken iest meer kleur geven.

De dertien blokken waren vijf jaar geleden ook al beschilderd door Elroy in samenwerking met de buurt. Door regen en wind was de kunst toen in een aantal jaar weg gevaagd. Nu heeft de cultuurcouch van Beijum, Diane Romashuk, Elroy opnieuw gevraagd om Plein Oost te versieren. Volgens hem is het daar de hoogste tijd voor. ‘Het plein ziet er een beetje verloederd uit’, zegt hij. ‘Het moet weer toegankelijker worden voor de bewoners van Beijum.’

Bewoners kregen de opdracht om foto’s in te leveren met dingen die zij typisch Beijum vinden. Hier werden vervolgens stencils van gemaakt. De bovenkant van de blokken zijn allemaal een ander thema en in de stijl van Banksy. De zijkanten zijn plaatjes die op de thema’s aansluiten. Een heel karwij vind Elroy, maar hij hoopt dat zodra alles af is er veel mensen komen kijken naar de kunstwerken.