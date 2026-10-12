Komende vrijdag en het weekend erna geen treinen op meerdere trajecten rond Groningen

Foto: Andor Heij Arriva trein in Zuidbroek.

Komende vrijdag, zaterdag en zondag rijden er op meerdere spoorlijnen rond Groningen geen treinen. ProRail werkt dan aan het spoor tussen Groningen en Zuidhorn, de Eemshaven en Delfzijl.

Komende zondag rijden tot 12.00 uur ook geen treinen tussen Groningen en Hurdegaryp.

Arriva zet bussen in om reizigers te vervoeren. De vervangende bussen vertrekken in Groningen vanaf de voorzijde van het busstation. Op de andere trajecten stoppen ze bij de stations of aangewezen bushaltes. Tussen Groningen en Eemshaven sluit een snelbus aan op de boot naar Borkum. De reistijd kan door het vervangende vervoer tot dertig minuten langer zijn. Reizigers met een rolstoel of scootmobiel kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van een taxiservice van Arriva.

Meer informatie over de aanstaande werkzaamheden vind je hier op de website van Arriva.