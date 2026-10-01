Koetshuis Vindicat wordt eindelijk aangepakt

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Vindicat begint maandag met herstelwerkzaamheden aan het koetshuis aan de Sint Jansstraat achter het sociëteitsgebouw. Dat meldt de UKrant.

De gemeente sprak de vereniging in augustus aan op de verpauperde staat van het Rijksmonument. Vindicat pleegt al jaren geen onderhoud aan het gebouw. Een ambtenaar stelde na een inspectie een groot aantal gebreken op: ontbrekende of kapotte regenpijpen, lekkages op verschillende plekken, gescheurd en beschadigd metsel- en pleisterwerk, betonrot en houtrot.

De gemeente wil dat Vindicat begint met het wind- en waterdicht maken van het gebouw, zodat het tenminste beschermd is voor de komende herfst- en winterperiode. Volgens de UKrant heeft Vindicat deze week een offerte van een restauratiespecialist geaccepteerd en wordt volgende week begonnen met de klus. Vindicat kan nog niet zeggen waar het pand uiteindelijk voor gebruikt wordt.