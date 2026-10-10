KNMI verlengt code geel voor Groningen: ook in de nacht en zondagochtend kans op onweer en zware windstoten

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het onstuimige herfstweer houdt langer aan dan verwacht. Nadat het KNMI eerder al waarschuwde voor onweersbuien op zaterdag overdag, is de code geel voor de provincie Groningen nu verlengd tot zondagochtend.

De waarschuwing geldt vanaf zaterdagmiddag 14.00 uur en blijft van kracht tot zondagochtend 10.00 uur.

“Tot en met zondagochtend komen er met name in het noorden van het land buien voor met kans op onweer, kleine hagel, zware windstoten en veel neerslag”, meldt het KNMI. “Tijdens de buien kunnen windstoten voorkomen van 60 tot 80 kilometer per uur, waarbij de hoogste snelheden nabij de kust worden gehaald. De wind komt uit noordwestelijke richting. Plaatselijk kan er in korte tijd veel regen vallen, zo’n 30 tot 50 millimeter.”

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en het Wadden- en IJsselmeergebied.