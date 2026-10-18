KNMI start in november met plaatselijker waarschuwen: geen code oranje meer voor hele provincie

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Het KNMI gaat vanaf volgende maand een stuk gerichter waarschuwen bij gevaarlijke weersomstandigheden. Er geldt vanaf november niet langer een uniforme kleurcode per provincie, maar een flexibel gebied dat precies wordt afgestemd op de verwachte buien of gladheid.

Dat het huidige systeem soms te grofmazig is, bleek in juli vorig jaar toen een periode van warm weer werd beëindigd met onweersbuien. De zware buien zouden zich vooral in het oosten van het land laten gelden. Voor het KNMI was dat destijds reden om code oranje uit te geven voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg: precies de helft van Nederland. Voor de rest van het land gold toen code geel.

In de nieuwe situatie wordt de grens veel nauwkeuriger getrokken. Een denkbeeldige lijn kan straks bijvoorbeeld de provincie Groningen in tweeën delen: in het oostelijke deel van de provincie geldt dan code oranje, terwijl in de westelijke helft code geel van kracht is.

Minder mensen onnodig gewaarschuwd

“Door plaatselijker te waarschuwen, kunnen we het verwachte risicogebied nauwkeuriger aangeven en worden minder mensen onnodig gewaarschuwd”, laat het meteorologisch instituut weten. “Vanaf november zie je op de kaart van Nederland niet meer hele provincies met een kleurcode, maar flexibele gebieden. Zo weet je preciezer of het gevaarlijke weer bij jou verwacht wordt en kun je je beter voorbereiden.”

In de KNMI-app en op de website kunnen bezoekers straks inzoomen op de kaart van Nederland om exact te zien of een waarschuwing voor hun specifieke locatie geldt. Ook in externe weer-apps en via radio en televisie worden de waarschuwingen voortaan op basis van deze flexibele zones doorgegeven.

Kleurcodes blijven hetzelfde

De gerichtere waarschuwingen gaan gelden voor gladheid, hitte, kou, mist, onweersbuien, sneeuw, waterhozen, windstoten en zware regenval. Voor elk type weerverschijnsel komt een eigen kaart beschikbaar. De vertrouwde kleurcodes veranderen overigens niet. Bij code geel is er sprake van gevaarlijk weer waarin alertheid geboden is. Bij code oranje gaat het om gevaarlijk weer met een grote impact en een hoge kans op schade, letsel of overlast. Code rood blijft het weeralarm voor situaties die maatschappijontwrichtend kunnen zijn.