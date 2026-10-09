KNMI geeft voor zaterdag ‘code geel’ af in Groningen vanwege onweer en zware windstoten

Foto: Joris van Tweel

Het KNMI heeft voor zaterdagmiddag en -avond code geel afgegeven in Groningen vanwege onweersbuien, zware windstoten en plaatselijk veel regen.

De waarschuwing geldt van 12.00 tot 23.00 uur. De windstoten komen uit het noordwesten en kunnen snelheden bereiken van 60 tot 80 kilometer per uur. Zaterdagmiddag en -avond valt naar verwachting 30 tot 50 millimeter regen. Plaatselijk kan dat nog meer zijn.

Ook in Friesland en Noord-Holland geldt de waarschuwing. De buien kunnen voor overlast zorgen in het verkeer en bij buitenactiviteiten.