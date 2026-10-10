Kleurrijke en feestelijke 4Mijl4You trotseert regen en wind: “Geen stress, alleen maar vrolijkheid” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De vijftiende editie van de 4Mijl4You is zaterdagavond ondanks de wind en regen een groot feest geworden. Rond 22.00 uur kwamen de laatste deelnemers onder luid gejuich over de finish op de Grote Markt. De 4Mijl4You vindt traditioneel plaats op de vooravond van de ‘gewone’ 4 Mijl, die zondag wordt gelopen.

“Deelnemers hebben echt ontzettend hun best gedaan”, zag een nieuwsfotograaf bij de start in Haren. “In vrolijke kostuums, met heel veel lichtjes en op allerlei verschillende manieren werd de tocht naar de binnenstad van Groningen afgelegd. Ik zag ook deelnemers met hele mooie lichtcreaties. Ondanks de regen en de harde wind zat de stemming er vanaf het eerste moment erg goed in.”

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Burgemeester Roelien Kamminga (l) praat bij de start in Haren met deelnemers. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Ontstaan in 2011

De 4Mijl4You werd in 2011 voor het eerst gehouden, toen de 4 Mijl 25 jaar bestond. “We dachten toen: wat zou het leuk zijn als we een variant op het hardloopevenement bedenken waar echt iedereen aan mee kan doen, op een manier die bij hem of haar past”, vertelt Johan Meijer van de organisatie. “Zo is de 4Mijl4You geboren. Binnen de mogelijkheden die je hebt, bepaal je zelf hoe je de route van Haren naar Groningen aflegt. Dat mag wandelend, op de fiets, op een skelter of skatend: hoe gekker, hoe beter. In vijftien jaar tijd is het uitgegroeid tot een grote, kleurrijke parade vol verlichting, versieringen en vrolijke kostuums.”

Meijer noemt de sfeer van het evenement uniek: “Bij de reguliere 4 Mijl op zondag zie je aan de start allemaal gefocuste hardlopers die zo snel mogelijk naar de finish willen. Bij de 4Mijl4You is de sfeer enorm ontspannen. Er is geen stress: deelnemers staan voor de start uitgebreid highfives uit te delen met de burgemeester of de mascotte. Na het startschot kan het zomaar een uur duren voordat de laatste deelnemer echt over de startlijn is. Dat typeert de sfeer.”

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Agenten moedigen de deelnemers aan. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Heel veel medailles. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Muziek langs de route. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Muziek, politie en brandweer langs de route

Het startschot werd om 19.30 uur gelost door burgemeester Roelien Kamminga. Onderweg werden de deelnemers aangemoedigd door toeschouwers. Bij een tankstation zorgde een orkest voor vrolijke muziek, agenten stonden langs de route om de parade toe te juichen en bij de finish hielpen brandweerlieden mee om de deelnemers feestelijk te onthalen.

In totaal deden er een recordaantal van 4.500 mensen mee. Verschillende zorginstellingen, zoals Cosis, Lentis en De Zijlen, waren vertegenwoordigd, maar er waren ook veel individuele deelnemers uit het hele Noorden. Op de Grote Markt werd elke deelnemer beloond met een medaille. De organisatie spreekt van een fantastisch succes en kijkt nu al uit naar de editie van volgend jaar.