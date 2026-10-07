Kindvriendelijke behandelkamers in Beatrix Kinderziekenhuis

In het Beatrix Kinderziekenhuis zijn zeven behandelkamers kindvriendelijker gemaakt. Dankzij interactief behang worden kinderen tijdens een ziekenhuisbezoek afgeleid en geholpen om angst en stress te verminderen.

In het behang zijn verschillende interactieve markers verwerkt. Met een tablet of mobiel kunnen kinderen bijvoorbeeld een tropische vogel door de ruimte laten vliegen of een giraffe een paardenbloempluisje laten wegblazen. Die laatste activiteit is tegelijkertijd een ademhalingsoefening om kinderen te helpen ontspannen.

De vernieuwde kamers zijn mogelijk gemaakt door de Just Hero Week van stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Tijdens de actie werd ruim 26.000 euro opgehaald. Een deel daarvan werd gebruikt voor de herinrichting van de behandelkamers.

Voor extra informatie over deze en meer acties: https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/