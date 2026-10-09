Kinderen maken verkeersborden voor veiliger rijden in Ten Boer

Kinderen aan en rondom de Schepperij in Ten Boer hebben donderdag verkeersborden gemaakt om automobilisten rustiger te laten rijden. Veilig Verkeer Nederland stelde de borden beschikbaar voor het bewonersinitiatief.

Volgens buurtbewoner Linda Ensing ontstaan er geregeld gevaarlijke situaties in de smalle straat, waar geen trottoir is. “Doordat wij hier met onoverzichtelijke bochten te maken hebben, hebben mensen vaak niet door hoe hard ze hier door de bocht heen rijden.” De straat wordt ook veel gebruikt door kinderen die naar de twee basisscholen verderop gaan.

Ensing vertelt dat haar zoon onlangs tijdens het fietsen bijna werd aangereden. “Hij stond opeens oog in oog met een auto die behoorlijk hard door de bocht heen kwam. Die kon godzijdank net op tijd remmen, maar voor hetzelfde geld gaat dat een keer fout.”

Met de borden hopen bewoners automobilisten aan te sporen hun snelheid aan te passen. Ensing zou daarnaast graag zien dat er meer wordt gedaan aan de verkeersveiligheid. “Het mooiste zou zijn dat hier ook remmende maatregelen worden getroffen.”