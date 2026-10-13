Kilo’s drugs, wapens en contant geld gevonden in woning binnenstad

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De politie heeft woensdag in de woning van een 44-jarige Stadjer in de binnenstad meerdere kilo’s softdrugs en harddrugs, een grote hoeveelheid contant geld en meerdere wapens gevonden.

Het Interventieteam HIT doorzocht de woning en nam de drugs, het geld en de wapens in beslag. De 44-jarige Groninger is aangehouden op verdenking van drugsbezit en wapenbezit en inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man is vervolgens in bewaring gesteld.

Volgens de politie zijn acties zoals deze onderdeel van een bredere, structurele aanpak tegen ondermijnende criminaliteit in de provincie. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang.