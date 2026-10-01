Kans op asbest in meer flats in Stad

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De kans bestaat dat veel meer flats in Groningen asbesthoudend stucwerk bevatten dan nu bekend is. Dat meldt een woordvoerder van woningcorporaties Nijestee en Patrimonium.

De corporaties zijn eigenaren van zes flats met in totaal 432 woningen aan de Aquamarijnstraat, waar asbesthoudend stuc op de muren zit. Nijestee en Patrimonium melden in een brief aan de bewoners dat er maar een klein risico voor de gezondheid bestaat. Dat blijkt ook uit een uitspraak van GGD Groningen.

Wel hebben de bewoners het advies gekregen om voorlopig niet te boren of te timmeren in de muren, en hun woning een kwartier per dag te luchten. Uit nader onderzoek, halverwege deze maand, moet blijken of de hoeveelheid asbestvezels slecht is voor de gezondheid en in hoeverre het probleem moet worden aangepakt.

De flats aan de Aquamarijnstraat zijn rum vijftig jaar oud. Ze werden gebouwd in een periode waarin de wijk Vinkhuizen ontstond. Daarom wordt vanaf in nu meerdere flats onderzoek gedaan of zich daar asbesthoudend stucwerk bevindt.