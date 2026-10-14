‘Kabinet blijft af van geldpot voor Nedersaksenlijn’

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De aanleg van de Nedersaksenlijn gaat door, ondanks een groot tekort aan geld voor infrastructuur. Het kabinet wil de spoorverbinding tussen Groningen, Emmen en Twente behouden. Dat meldt RTL Nieuws woensdagavond op basis van bronnen rond politiek Den Haag.

Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de aanleg van de spoorlijn, die Groningen via Stadskanaal moet verbinden met Emmen en Twente. Maar de aanleg stond sinds de miljoenennota van september flink onder druk, omdat het kabinet de eerder gemaakte afspraken over het project heroverweegt. Door een groot tekort aan geld voor het onderhoud van de infrastructuur bekijkt het huidige kabinet alle infraprojecten opnieuw en liggen ook projecten waar eerder afspraken over zijn gemaakt nu op tafel voor heroverweging.

Ook de Nedersaksenlijn leek daardoor te moeten sneuvelen. Maar volgens RTL Nieuws heeft het kabinet nu besloten van het geld voor de spoorlijn af te blijven. Minister Vincent Karremans (VVD) en staatssecretaris Annet Bertram (CDA) maken vrijdag bekend welke infrastructuurprojecten het kabinet wil uitvoeren en welke niet. Het ministerie wil daar vooraf niet op vooruitlopen.

De Nedersaksenlijn moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. ProRail is nog bezig met onderzoeken naar hoe de spoorlijn er precies uit moet gaan zien. De definitieve beslissing over de aanleg van de Nedersaksenlijn wordt eind 2028 verwacht. Tussen 2035 en 2040 moeten de eerste treinen gaan rijden.