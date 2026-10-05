Kabinet adviseert scholen om telefoons ook buiten de lokalen opgeborgen te houden

Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Nu mogen leerlingen op veel scholen in de klas hun telefoon niet meenemen. Zo moet verkomen worden dat leerleingen te veel afgeleid raken door dingen die niks met school te maken hebben.

Geen tiktoks meer opnemen op het schoolplein, niet meer snapchatten in de aula of instagrammen tijdens de pauze in de kantine. Op het Werkman VMBO volgen ze al langer de strengere regels. Op de school is de telefoon thuis of in de kluis. De mobieltjes komen alleen tevoorschijn wanneer er in een tussenuur een broodje gehaald wordt bij de supermarkt. Geen tussenuur? Dan blijft de mobiele telefoon in het kluisje, totdat de bel van het laatste uur heeft geklonken.

Brugklasser Jay weet niet beter en stoort zich er daarom ook niet aan. Zijn pauzes bestaan net als de pauzes van vroeger uit kletsen met zijn vrienden en spelletjes spelen. “Wel moet je zorgen dat je genoeg vrienden hebt om mee te kletsen,” legt de brugklasser uit. Op de vraag of hij zijn telefoon mist tijdens schooltijd antwoord Jay: “Ik heb tijdens school nog niet de behoefte gehad om op mijn telefoon te gaan, maar na school ga ik er wel altijd gelijk even op kijken.”

Vierdejaars Shana heeft het Werkman VMBO zowel met als zonder de regels betreffende mobiele telefoons meegemaakt. “ik had er eigenlijk geen moeite mee toen de regels ingevoerd werden.” Haar klasgenoten vonden het wel even schakelen. “Ik had snel door dat ik mijn rooster open moest houden op mijn laptop, hierdoor was ik vrij snel de SOM2day van mijn klas.” Volgens Shana wordt de soep niet zo heet gegeten als hij geserveerd wordt, “Ik vind het allemaal niet zo’n probleem.”

Rector Monique Inja adviseert haar collega’s op scholen met minder strenge regels consequent te zijn in het handhaven op strengere regels. “Laat docenten ook niet bellend of append door school gaan. Als ze hun telefoon wel gebruiken, laat hen de leerlingen uitleggen waarom.” Inja ziet dat de strengere regels het contact tussen leerlingen onderling en het contact met docenten ten goede komt. “Ze zijn meer bezig met elkaar, maar dat zorgt ook voor meer kabaal in de kantine,” waarschuwt de rector lachend.