Juninho Bacuna trapt eerste bal op ‘zijn’ sportveld in Beijum

Foto: Rieks Oijnhausen

Voetballer Juninho Bacuna opende vrijdagmiddag in Beijum de vernieuwde Krajicek Playground, die vanaf nu de naam Bacuna Playground draagt. Veel kinderen uit de wijk kwamen op de opening af.

Bacuna, op doorreis van zijn gewonnen interland (met Curaçao tegen Trinidad en Tobago van afgelopen zondag) naar zijn Turkse werkgever, verrichtte samen met wethouder Jalt de Haan de officiële opening.

De voetballer deelde daarna flink wat handtekeningen uit aan de aanwezige kinderen. Ook trapte Bacuna het eerste balletje op zijn nieuwe sportveld met de wethouder.

Foto’s: Rieks Oijnhausen

De aanleg van de sportplek maakt deel uit van de wijkvernieuwing in Beijum. De ‘playground’ ligt bij de rotonde tussen de Nijensteinheerd en Wibenaheerd. Jongeren kunnen er voetballen, 3×3-basketbal spelen en fitnessen.

Juninho Bacuna en zijn oudere broer Leandro begonnen hun voetbalcarrière bij FC Groningen. Juninho speelt momenteel voor het Turkse Gaziantep FK. Leandro komt uit voor het eveneens Turkse Igdir FK. De broers speelden afgelopen zomer met Curaçao op het WK voetbal.