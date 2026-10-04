Jubileum voor De Riepe-verkoper René in oktober editie: ‘Minima en Maxima’

Foto: Bachir Benchagra

De Riepe is de daklozenkrant van Groningen en behandelt ook deze maand weer een aantal onderwerpen. We spraken daarover met Cherish Thé, dat kun je hieronder beluisteren.



In de editie van oktober is het thema Minima en Maxima. En in deze editie wordt het verhaal van René verteld. Hij verkoopt al 10 jaar de Riepe, een jubileum dus !

Ondanks zijn ziekte is hij het harde werken nooit uit de weg gegaan. Hij viert op 2 november 2026 zijn 10-jarig jubileum als Riepe verkoper. Het tweede jubileum betreft dat van de kledingbank Maxima. Mensen die in armoede leven kunnen zich bijna geen nieuwe kleding veroorloven. Deze mensen kunnen terecht bij speciale kledingbanken, zoals kledingbank Maxima in Groningen. Dit jaar viert de kledingbank haar 10-jarig bestaan. Een andere rubriek is : Op de bank.

Dit keer met een verhaal, getiteld : ‘Gezondheid kun je niet kopen’

Regelmatig gaan redacteuren van de Riepe spontaan de straat op om

interviews af te nemen en dit is een interview in deze rubriek. Voor de oktober-editie heeft Cherish, Bennie Sienot, chauffeur bij de wasplaats over het thema Minima en Maxima geïnterviewd. Naast deze verhalen tref je meer leuke rubrieken , foto’s en andere zaken aan in de Riepe. Koop er een bij je lokale verkoper.