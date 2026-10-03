Jubileum Hortus groter succes dan gedacht: ruim drieduizend bezoekers

Foto: Agnes Monkelbaan - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42560980

Het jubileumweekend van Hortus Botanicus in Haren, dat vorig weekend plaatsvond, is door meer mensen bezocht dan aanvankelijk werd gedacht. Waar er op zondag nog werd gesproken over ongeveer tweeduizend bezoekers, is het definitieve aantal nu op ruim drieduizend bezoekers vastgesteld.

Onder de noemer ‘400 jaar groei: bloeit en boeit’ vierde de botanische tuin het vierhonderdjarig bestaan met het Hortusfestival. Dankzij het zonnige najaarsweer kon het programma op veel belangstelling rekenen: “Het is heel goed gegaan”, vertelde directeur Gea Bijkerk afgelopen zondag. “Als je kijkt naar onze fietsenstalling, dan puilde die helemaal uit. Het jubileumfeest is absoluut niet onopgemerkt voorbijgegaan. We hebben met volle teugen genoten.”

Bezoekers konden op het terrein genieten van streekproducten en een breed aanbod aan culturele en natuurgerichte activiteiten. Zo traden er circusartiesten op, vond er een workshop ‘happy stones’ schilderen plaats, was er een demo Chinese vechtkunst en vonden er muzikale optredens plaats in de Keltische Tuin. Ook voor natuurliefhebbers waren er volop activiteiten.

De oorsprong van de Botanische Tuin ligt in de Groningse binnenstad: in 1626 kocht apotheker Henricus Munting een stuk grond aan de Grote Rozenstraat om er een kruidentuin van te maken. Om die historie te eren, werd het jubileum afgetrapt met een bijzondere wandeling van de Oude Hortus in de stad, door Groenestein en de Coendersborg, naar de huidige locatie in Haren waar de tuin sinds 1966 is gevestigd.

Dat het festival zo’n succes is geworden, geeft het team van de Hortus veel vertrouwen voor de toekomst. De tuin wil de komende jaren doorgroeien naar een nog levendigere plek voor ontmoeting en rust, ondersteund door een groep van ruim 150 vrijwilligers. Zo onderzoekt de Hortus onder meer de aanleg van een vlonderpad door het ven en wil zij vaker basisscholen verwelkomen, om ook de jongste generatie te laten ontdekken wat er in de tuinen bloeit en boeit.