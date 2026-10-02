Jong Oranje met Blokzijl en Van Bergen in de basis mag na zege blijven hopen op EK

Foto: FC Groningen

Jong Oranje heeft vrijdagavond de hoop om het EK in 2027 te halen levend gehouden. Uit werd Jong Slovenië met 4-2 verslagen.

Jong Oranje startte met de FC Groningen spelers Thijmen Blokzijl en Thom van Bergen in de basis. Van Bergen kreeg de eerste kans, maar Jong Slovenië kwam via David Pejicic na een kwartier op voorsprong. Vijf minuten later kwam Oranje op 1-1. Een schot van Sean Steur werd nog gestopt door de reservekeeper van FC Groningen. Lovro Stubljar, maar Ayoub Oufkir verzilverde de rebound. Na een klein half uur kwam Oranje op voorsprong door Lequincio Zeefuik. Dat was meteen de ruststand in Maribor.

Direct na de pauze werd het 2-2 via Miha Matjasec. In de 54e minuut schoot Ernest Poku Oranje weer op voorsprong. Kees Smit besliste drie minuten later de wedstrijd: 4-2. Jorg Schreuders kwam tien minuten voor tijd als derde Groninger nog in de wedstrijd. Tygo Land bleef op de bank.

Wanneer Israël dinsdag niet wint van het al geplaatste Noorwegen en Nederland in Doetinchem wint van Bosnië-Herzegovina wordt Oranje alsnog tweede in de poule en speelt het play-offwedstrijden voor kwalificatie voor het EK in Albanië en Servië.