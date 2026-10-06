Jong Oranje bereikt play-offs voor EK na ruime zege met FC Groningen-spelers in de basis

Thijmen Blokzijl. Foto via FC Groningen

Jong Oranje heeft dinsdagavond met FC Groningen-spelers Thom van Bergen en Thijmen Blokzijl in de basis gewonnen van Jong Bosnië en Herzegovina. Op De Vijverberg in Doetinchem werd het 4-0. Doordat Jong Israël punten morste in Noorwegen, mag Jong Oranje zich nu op gaan maken voor de play-offs voor het EK voetbal.

Jong Bosnië trok zich in de eerste helft massaal terug op de eigen helft en liet het initiatief volledig aan Oranje. Die tactiek had de bezoekers van de Balkan bij een eerdere ontmoeting al een punt opgeleverd, ondanks dat Jong Oranje toen 31 doelpogingen kreeg. Dinsdagavond leek dat scenario zich te herhalen: bij het rustsignaal had Jong Oranje al twintig keer tevergeefs op het doel van keeper Amil Siljevic geschoten.

Tweede helft

In de tweede helft leek Bosnië zelfs verrassend op voorsprong te komen, maar Matej Deket werd teruggefloten vanwege buitenspel. Bij de 27ste doelpoging van Oranje was het aan de andere kant wél raak: Aymen Sliti, die de bal van Van Bergen kreeg, verraste Siljevic met een schot in de korte hoek voor de 1-0. Toch zorgde dat doelpunt niet direct voor een ontlading. Ondertussen was concurrent Israël in Noorwegen namelijk op voorsprong gekomen. Tai Abed benutte een strafschop die toegekend was na een overtreding.

Jong Oranje kon zich dinsdagavond plaatsen voor de play-offs voor het EK, maar was daarvoor wel afhankelijk van het resultaat in Noorwegen. Als Israël zou winnen, zou Oranje, ook bij een eigen zege, als derde eindigen en de play-offs alsnog mislopen.

Play-offs

Het doelpunt in Doetinchem zorgde er wel voor dat de ban op het veld gebroken werd. Lequincio Zeefuik en twee treffers van Devin Haen bepaalden de eindstand op 4-0. Het laatste doelpunt bekeek Van Bergen vanaf de bank; hij werd in de slotfase gewisseld voor een andere FC Groningen-speler: Tygo Land.

Ondertussen werd er met spanning gekeken naar de verrichtingen in het Vikingstadion in Stavanger. Daar maakte Tobias Moi, op aangeven van Bo Åsulv Hegland, in de slotfase de gelijkmaker voor Noorwegen: 1-1. Dat bleek ook de eindstand, waardoor Jong Oranje Israël in extremis voorbijstreeft en als tweede eindigt in de poule. Daarmee mag de ploeg van bondscoach Michael Reiziger zich opmaken voor de play-offs, waar aanstaande vrijdag voor geloot wordt, en blijft de droom overeind van deelname aan het EK in Servië en Albanië dat volgend jaar gehouden wordt.