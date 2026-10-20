Jeugdbescherming Noord geschokt door overlijden minderjarige cliënte in Paddepoel

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Jeugdbescherming Noord reageert dinsdagochtend geschokt op het overlijden van een minderjarig meisje in een woonlocatie aan de Plutolaan in Paddepoel.

De organisatie voerde een kinderbeschermingsmaatregel uit voor de jongere. De organisatie doet, samen met de betrokken jeugdzorgaanbieder (La Hacienda), melding van de situatie bij de Inspectie. De Inspectie bepaalt of er onderzoek komt en hoe dat eruitziet. Jeugdbescherming Noord doet vanwege de privacy van de betrokkenen geen verdere uitspraken. De organisatie vraagt mensen om niet te speculeren en de nabestaanden en andere betrokkenen ruimte te geven voor hun verdriet.

Het Dagblad van het Noorden meldt dinsdag dat de moeder ruim een maand voor het overlijden al alarm sloeg over de situatie van haar dochter. Volgens de krant schreef ze dat de problemen, onder meer met alcohol en drugs, steeds ernstiger werden en dat ze zich grote zorgen maakte over de veiligheid van haar kind.

De politie is bezig met een onderzoek naar hoe de minderjarige is overleden. Agenten waren maandag aanwezig op de locatie voor begeleid wonen aan de Plutolaan. De dienst houdt rekening met de mogelijkheid van een misdrijf. Over de omstandigheden rond het overlijden is nog geen duidelijkheid.