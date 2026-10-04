Jeu de boulesbaan op Nassauplein brengt inwoners bij elkaar: “Elkaar kennen en er voor elkaar zijn”

Het verrichten van de openingshandeling. Foto: ingezonden

Onder grote belangstelling is dit weekend op het Nassauplein in de Oranjebuurt een jeu de boulesbaan geopend. Volgens Marjan Bonink moet de baan gaan bijdragen om verschillende groepen inwoners met elkaar in contact te gaan brengen.

Marjan, hoe is de opening verlopen?

“Het was een geweldig feestje. Er waren een stuk of vijftig personen aanwezig bij de opening. We hadden een horecabedrijf gevraagd om met de Franse stijl in gedachten hapjes te serveren: dat hebben ze ontzettend goed gedaan. En ondertussen hielp het weer ook nog eens mee: zo’n twintig graden op een zaterdag in oktober! Het gaf echt het gevoel dat je tegenkomt in Franse stadjes waar op pleintjes petanque wordt gespeeld, het Franse woord voor jeu de boules. Het kon simpelweg niet beter.”

Hoe is de jeu de boulesbaan tot stand gekomen?

“We hebben een aanvraag ingediend bij de gemeente. En vanaf het begin kwamen we bij de gemeente heel veel enthousiasme en bereidwilligheid tegen. Ons doel van de baan is om samen met andere wijkbewoners door middel van het spel voor ontmoeting te zorgen. De gemeente vindt dat ook heel belangrijk. En natuurlijk kost het tijd: als je een aanvraag doet, dan is het niet morgen geregeld. Er komt echt wel het één en ander bij kijken, maar we zijn daar heel goed bij geholpen.”

Het idee voor de baan is ontstaan op de zaterdagen dat er ‘Buurproat mit kouke’ plaatsvond, toch?

“Dat klopt. Dat initiatief is anderhalf jaar geleden gestart. Op verschillende zaterdagen in het zomerseizoen drinken inwoners op zaterdag een kop koffie. Dat zorgt voor verbinding. Ondanks dat dit initiatief een groot succes is, zien we dat het met name een deel van de inwoners trekt. Maar we hebben hier ook studenten wonen. Ondertussen hebben we op het Nassauplein het Zeezandje: een plek die zich heel erg leent voor leuke activiteiten. Na een enquête en wat interviews ontstond het idee om iets te organiseren waarmee we alle inwoners kunnen betrekken: ouderen én jongeren. En dat werd dus jeu de boules.”

Hoe vond de opening precies plaats?

“We hadden Bouba Kane hiervoor gevraagd. Hij heeft op een vrij hoog niveau petanque gespeeld en heeft bij ons de openingshandeling verricht. Daarna heeft hij ook nog een prachtige demonstratie gegeven.”

Wat gaat de toekomst brengen?

“Eigenlijk vindt de opening op een vreemd moment plaats. Want je zou het nu misschien niet zeggen, maar de koudere maanden staan voor de deur. Daarom willen we komend voorjaar deze opening nog eens dunnetjes overdoen, met dan de start van het nieuwe seizoen. Om mensen enthousiast te krijgen zijn we van plan om een groepsapp te beginnen. Het idee is om het echt recreatief te houden. De bedoeling is dat er echt ontmoeting plaats gaat vinden: het samen spelen is veel belangrijker dan het resultaat. En wat ook mogelijk is, is dat buurtbewoners gewoon gezellig komen kijken. Ook dat vinden we superleuk. Daarnaast willen we proberen of Kane nog een keer langs wil komen om een aantal lessen te geven.”

Volgend jaar wordt de zomer in de Oranjebuurt gevierd met een Frans tintje?

“Als je volgend jaar zomer via het Nassauplein fietst en je ziet een groep mensen met een casquette of chapeau de paille op hun hoofd petanque spelen: wees dan gerust, je bent dan niet op het Place des Lices in Saint-Tropez, maar gewoon in de Oranjebuurt waar inwoners door middel van een spel bruggen proberen te bouwen tussen verschillende inwonersgroepen. Elkaar kennen en er voor elkaar zijn, dat is wat belangrijk en waardevol is.”