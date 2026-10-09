Ine Boermans, Alette Smeulers en Michael ter Maat winnen de prijzen tijdens het Beste Groninger Boekenfeest

Foto: Nienke Maat via NOORDWOORD

Ine Boermans, Alette Smeulers en Michael ter Maat waren donderdagavond de winnaars van de prijzen tijdens het Beste Groninger Boekenfeest in het Forum.

Boermans won de prijs voor het Beste Groninger Boek 2026 in de categorie fictie. De jury prees Boermans om haar droogkomische roman Een grillig soort grind en het schrijftalent dat daaruit spreekt. Smeulers kreeg de prijs in de categorie non-fictie voor haar boek Angstaanjagend normaal over wreedheden. Ter Maat kreeg de publieksprijs voor zijn dichtbundel Demarcaties. De jury sprak de verwachting uit dat lezers uitkijken naar meer werk van de dichter.

Het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 georganiseerd door NOORDWOORD, samen met Forum Groningen. Voor de prijzen waren tien boeken genomineerd: vijf in de categorie fictie en vijf in de categorie non-fictie. De jury bestond dit jaar uit schrijver, journalist en documentairemaker Lejo Siepe, theatermaker en journalist Alice Faber, fotograaf Anita Oosterloo, dichter en organisator Ruth Ruijgers en schrijver en coördinator van de Schrijversvakschool Groningen Vincent Kortmann.