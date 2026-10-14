Ilse en Ruth over Bureau Groningen: ‘In het uniform zit ook gewoon een mens’

Van meldingen over jongerenoverlast tot mensen met verward gedrag: in het nieuwe RTL 4-programma Bureau Groningen volgt presentator Ewout Genemans het dagelijkse werk van de Groningse politie. Hij gaat met agenten op pad en ziet van dichtbij welke situaties zij tegenkomen. Agenten Ilse en Ruth vormen een van de duo’s in de serie.

Toen bekend werd dat de serie naar Groningen zou komen, werd daar onder collega’s volop over gesproken. “Hoe zal dat dan gaan en wie mogen daar aan meedoen?”, vroeg Ilse zich af. Agenten konden zich aanmelden en vragen stellen aan Ewout en collega’s die aan het Utrechtse seizoen hadden meegedaan.

‘Groningse nuchterheid’

Ilse en Ruth werden uiteindelijk uitgekozen als een van de duo’s in de serie. “We wilden meedoen om te laten zien hoe het er hier aan toe kan gaan. Hoewel het politiewerk in de basis hetzelfde is als elders, heeft Groningen volgens Ilse en Ruth een eigen karakter. Als we ter plekke zijn pakken we incidenten als team op”, vertelt Ilse. “Hier in Groningen zijn we heel bereidwillig voor elkaar. Agenten verdelen de taken en helpen elkaar waar nodig.”

Meer dan alleen aanhoudingen

Ilse en Ruth hopen dat de serie kijkers meer inzicht geeft in hun werk en meer begrip oplevert voor de keuzes die ze moeten maken. Hun werk omvat veel meer dan mensen aanhouden. Ze bieden hulp en komen ook in situaties terecht die hen emotioneel raken. Van hulp aan iemand met verward gedrag tot een reanimatie of een overlijden: iedere situatie vraagt iets anders van hen.

“Het is niet altijd makkelijk voor ons om het werk te doen”, vertellen ze. “Mensen verwachten dat we maar gewoon gaan. En dat doen we ook. Alleen zijn ook wij maar mensen met emoties. Er zitten gewoon mensen in het uniform, en dat vergeten mensen soms.”

Bureau Groningen is vanaf 15 oktober elke donderdag om 20.30 uur te zien op RTL 4 en Videoland.