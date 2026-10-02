IKC de Brink in Haren officieel geopend

Foto: Bert Lanting

IKC De Brink in Haren is donderdagmiddag officieel geopend door wethouder Carine Bloemhoff. Het nieuwe kindcentrum aan de Rummerinkhof biedt ruimte aan onderwijs, kinderopvang en sport.

In het gebouw zijn zestien groepsruimtes voor in totaal zo’n vierhonderd leerlingen. Ook Stichting Kinderopvang Haren heeft er twee ruimtes en er is een nieuwe gymzaal. Die wordt naast IKC De Brink ook gebruikt door basisschool ’t Wilde Woud en kan buiten schooltijd worden ingezet door verenigingen.

Met de opening krijgt de voormalige OBS Brinkschool officieel een nieuw onderkomen én een nieuwe naam. De school en kinderopvang zitten voortaan samen onder één dak. Volgens directeur Rudie Bilder is dat belangrijk omdat verbinding een belangrijke factor is binnen het centrum.