Horeca laat zich van zijn beste kant zien tijdens drukke vakbeurs in Martiniplaza

Ruim 2.500 horecaprofessionals kwamen maandag naar Martiniplaza in Groningen voor de veertiende editie van de Horeca Xperience. Op de horecavakbeurs presenteerden meer dan zeventig exposanten hun producten en waren er verschillende vakwedstrijden en workshops.

Op de beurs voor horecabedrijven konden bezoekers onder meer nieuwe producten bekijken en proeven, kennismaken met leveranciers van eten en drinken en apparatuur en praten met bedrijven en scholen over opleidingen en personeel.

Tijdens de beurs vonden ook verschillende vakwedstrijden plaats. Bij Klaar Af Kook streden koks uit Groningen, Friesland en Drenthe om de titel Beste Kok van Noord-Nederland. Ook waren er de Noord-Nederlandse Barista Kampioenschappen. Daarnaast konden bezoekers meedoen aan workshops rond koffie en latte art. Bij de KHN Tapwedstrijden Groningen lieten horecamedewerkers hun vaardigheden zien op het gebied van tappen, schenken, presenteren en serveren.

Daarnaast was er een ‘Lokaal Plein’ waar bedrijven uit Noord-Nederland hun producten en diensten aan de man brachten. Bezoekers konden er onder meer lokaal brood, aardappelen, vlees, honing, oesters, sappen en limonades proeven.