Hoge Euvelgunnerbrug en delen zuidelijke ringweg twee weekendnachten dicht in de herfstvakantie

De Hoge Euvelgunnerbrug tijdens een opening - Foto via Aanpak Ring-Zuid

De Hoge Euvelgunnerbrug in de zuidelijke ringweg (N7) bij Groningen gaat komend weekend en het weekend erna dicht in de nachten van zaterdag op zondag. Rijkswaterstaat en een aannemer voeren dan een jaarlijkse veiligheidstest uit. De afsluiting geldt ook voor delen van de ringweg en enkele op- en afritten.

De afsluitingen zijn in de nachten van maandag 12 op dinsdag 13 oktober en dinsdag 13 op woensdag 14 oktober. Beide nachten is de weg dicht van 20.00 tot 06.00 uur.

Tijdens de test controleert Rijkswaterstaat onder meer de bediening van de brug, de veiligheidssystemen en de technische installaties. Ook wordt getest of de brug in verschillende situaties goed werkt. De brug moet daarvoor meerdere keren open. Daarom is een volledige afsluiting nodig. De zuidelijke ringweg is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Euvelgunne en de Bornholmstraat. In de andere richting gaat het om het deel tussen de Europaweg en de Stettinweg.

Ook kunnen automobilisten vanuit de richting Hoogkerk niet via het Julianaplein de zuidelijke ringweg oprijden. Hier kan men omrijden via de A28 en de af- en toerit Groningen-Zuid (39). De toerit Meerstad richting de zuidelijke ringweg is eveneens afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Europaweg. Automobilisten moeten rekening houden met maximaal tien minuten extra reistijd.