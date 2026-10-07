Hoe is het om blind, slechthorend of slecht ter been te zijn? Zaterdag kun je dat ervaren in het Forum

Foto: Bruno Rijsman (via Wikimedia Commons CC 2.0 SA)

Bezoekers van Forum Groningen kunnen zaterdag ervaren hoe het is om te leven met een beperking, tijdens een actie van de Werkgroep Toegankelijk Groningen rond de Week van de Toegankelijkheid.

Leden van de werkgroep laten bezoekers ervaren hoe het is om blind of slechthorend te zijn of een mobiliteitsbeperking te hebben. Bezoekers kunnen ook kennismaken met showdown. Dat is een soort tafeltennis voor mensen met een visuele beperking. Ook mensen die goed kunnen zien, kunnen meedoen met een donkere bril.

De Werkgroep Toegankelijk Groningen, het gehandicaptenplatform van de gemeente Groningen, houdt de actie om aandacht te vragen voor mensen met een beperking. De actie vindt komende zaterdag (10 oktober) van 14.00 tot 16.00 uur plaats bij de tribune in de hal van het Forum.