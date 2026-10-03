HMDG van start om kansen op bedrijventerreinen te pakken: “Bestaande locaties beter benutten”

Gedeputeerden Willemien Meeuwissen (Drenthe) en Erik Jan Bennema (Groningen) in gesprek met middagvoorzitter René de Heer. Foto: ingezonden

De Herstructureringsmaatschappij Drenthe-Groningen (HMDG) is vrijdag officieel van start gegaan. De nieuwe organisatie gaat bedrijven, gemeenten en vastgoedeigenaren helpen om bestaande bedrijventerreinen in beide provincies slimmer en beter te benutten.

In Drenthe en Groningen liggen samen ruim driehonderd bedrijventerreinen, waarvan er zich alleen al zo’n vijftig in de gemeente Groningen bevinden. Deze locaties zijn belangrijk voor de regionale economie. Nieuwe ruimte voor bedrijvigheid is schaars, maar op bestaande terreinen liggen volgens de provincies nog volop onbenutte kansen.

HMDG is opgericht om op deze terreinen beweging te creëren. De maatschappij brengt partijen bij elkaar en zet kennis, advies en financiering in om plannen daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Kansen investeerbaar maken

“Wij willen ervoor zorgen dat goede plannen niet blijven liggen omdat partijen elkaar niet vinden of een ontwikkeling moeilijk van de grond komt”, zegt directeur Han Wiendels van HMDG. “We brengen kennis, partijen en investeringen bij elkaar en kijken waar we concreet kunnen helpen om een volgende stap te zetten.” HMDG neemt de ontwikkelingen niet over van marktpartijen, maar helpt om kansen concreet en investeerbaar te maken.

Krachten bundelen

Gronings gedeputeerde Erik Jan Bennema (VVD) benadrukt het belang van de interprovinciale samenwerking: “Groningen en Drenthe staan voor dezelfde uitdaging: we willen onze bedrijventerreinen vernieuwen en beter benutten. Dat kunnen we sterker samen dan ieder voor zich. Met de HMDG bundelen we onze kennis, ervaring en investeringskracht. Zo kunnen we meer projecten van de grond krijgen en werken aan sterke, toekomstbestendige werklocaties in Noord-Nederland.”

De officiële start van de maatschappij vond vrijdag plaats op Groningen Airport Eelde.