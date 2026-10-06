Hereweg wordt veiliger: ruim een half miljoen euro voor veiligere fietsoversteekplaatsen

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De oversteekplaatsen voor fietsers op de Hereweg worden aangepakt en veiliger gemaakt. De provincie Groningen stelt een bedrag van 568.800 euro subsidie beschikbaar om de inrichting van de weg en de oversteekplaatsen te verbeteren.

“De Hereweg is een belangrijke route voor fietsers”, laat de provincie weten. “Tegelijkertijd rijden er ook veel auto’s. Tussen het Herewegviaduct en Ring Zuid gebeuren relatief vaak ongelukken met fietsers die de weg oversteken. Binnenkort komt er bovendien een nieuwe fietsverbinding tussen Helperzoom-Noord en de Hereweg. Daarom is het belangrijk om de oversteekplaatsen nu goed aan te pakken.”

Halvering verkeersslachtoffers

De bijdrage voor de Hereweg is onderdeel van een groter provinciaal pakket. In totaal stelt de provincie ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor negentien verkeersprojecten verspreid over de provincie.

Opvallend is daarbij het grote aantal aanvragen voor 30 kilometer per uur-zones: zeven projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Drie gemeenten krijgen geld voor het veiliger maken van schoolomgevingen.

De subsidies komen voort uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, waarin het Rijk, de provincie en gemeenten samenwerken om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren ten opzichte van 2020. De provincie vergoedt maximaal 50 procent van de projectkosten, waardoor gemeenten de werkzaamheden sneller kunnen uitvoeren. Alle projecten moeten voor 2031 zijn afgerond.