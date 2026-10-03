Helpman, Oosterparkers en DIO nog zonder puntverlies na vier wedstrijden

Oosterparkers scoorde er weer op los, op de foto Luciano Carty, goed voor drie treffers vanmiddag (foto Martijn Minnema)

In de lagere klassen bleven Helpman (3D), Oosterparkers (4F) en DIO Groningen (5E) zonder puntverlies.

3D

Helpman won de derby bij The Knickerbockers met 2-1, Jan van Essen scoorde twee keer. GVAV Rapiditas won dankzij een late treffer met 2-1 van LTC en kwam op 9 uit 3.

Lewenborg boekte bij Hoogezand de tweede zege op rij nadat het het seizoen met 0 uit 2 was begonnen. Edu Gerds scoorde drie keer in een 0-4 zege. Lewenborg staat zevende.

Be Quick 1887 pakte een punt bij Wildervank en staat negende, Senn Boersma scoorde kort voor tijd de 1-1.

Eèn plek lager staat The Knickerbockers.

4E-F

In 4E kwam Lycurgus op 10 punten door Glimmen met 2-1 te verslaan, de winnende viel vlak voor tijd. Ook HFC’15 won, 1-3 bij HSC. Lycurgus is tweede achter Actief wat nog zonder puntverlies is, HFC staat met 9 punten derde. Net als Glimmen heeft Amicitia VMC pas 1 punt, vanmiddag werd thuis met 1-2 van ODV verloren.

In 4F gaat Oosterparkers als een trein, 12 uit 4 en al 26 doelpunten voor. Vanmiddag werd bij Holwierde met 0-6 gewonnen. Luciano Carthy maakte er drie, Daan van der Meulen twee.

VV Groningen tegen Mamio eindigde in 5-3, de derde zege op rij voor VVG wat met een nederlaag aan het seizoen begon. Jord Blokker scoorde drie keer. Volgende week speelt VVG uit tegen Oosterparkers, de nummer èèn tegen nummer drie.

Omlandia verloor thuis met 0-4 van SIOS en staat met 6 punten vijfde. Mamio staat met 4 punten achtste.

DIO Groningen staat in de vijfde klasse E bovenaan nadat ook de vierde wedstrijd werd gewonnen. Thuis werd met 7-3 van Stedum gewonnen. Ramon van den Berg en Thomas Pesman scoorden beide drie doelpunten.

Het eens zo roemruchte VVK bleef puntloos na een 2-0 nederlaag bij GEO. Het in de standaardklasse teruggekeerde Potetos kwam dankzij een 1-5 zege bij De Marne op 7 punten.