Hekken op Spilsluizen weggehaald na plaatsing van toezichtcamera’s

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De hekken die in juni rond het grasveld aan de Spilsluizen werden geplaatst vanwege overlast, zijn weggehaald. De gemeente heeft het hekwerk verwijderd nadat er vorige week camera’s zijn geplaatst waarmee de locatie in de gaten wordt gehouden.

De hekken werden afgelopen zomer neergezet omdat op het grasveld tegenover de daklozenopvang ernstige overlast was ontstaan. Dat werd grotendeels veroorzaakt door drugsdealers die in het gebied rondhingen. Daardoor ontstonden het afgelopen jaar steeds vaker ruzies, agressie en openlijk drugsgebruik. Met het hekwerk wilde het college de rust in de buurt terugbrengen. Dat lukte, maar de overlast verplaatste zich daarop naar het Martinikerkhof.

Vorige maand besloot de gemeenteraad dat de maat vol was en dat er sprake is van een structureel ordeprobleem. Uit politiecijfers bleek dat op de Spilsluizen en het Martinikerkhof 76 personen worden verdacht van strafbare feiten. Van in totaal 375 mensen zijn de gegevens vastgelegd vanwege betrokkenheid bij overlast. In de afgelopen vier maanden vonden op beide locaties 28 aanhoudingen plaats.

De raad stemde daarop in met het plaatsen van camera’s. Op de Spilsluizen blijven de camera’s drie maanden staan. Op het Martinikerkhof hangen de camera’s voor een periode van maximaal twee jaar, waarbij de inzet na zes maanden door de politiek wordt geëvalueerd.