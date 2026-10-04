Harenaar met Parkinson laat documentaire maken: “waarom wil je zo’n dure film, dacht ik”

Kees ter Veer

Vorige maand kwam een documentaire uit over Harenaar Kees ter Veer. Hij heeft deze zelf laten maken, geïnspireerd door door zijn eigen late diagnose, waarbij hij zich blijft vastbijten in meer bekendheid rond het diagnosticeren van de Ziekte van Parkinson.

“Het is een heel bijzonder verhaal”, zegt Leonie Albers. In het radioprogramma Haren Doet op OOG vertelde ze dat ze Kees leerde kennen als een man met een missie: “hij vertelde mij zijn plan om een film te maken en heeft maar één missie: hij wil mensen meer bekendheid bieden over Parkinson als ziekte, maar ook de symptomen. Die zijn zo divers en worden niet altijd herkend als Parkinson. Kees wil mensen daarvoor waarschuwen.”

Albers ging langs bij de Harenaar thuis, in verpleeghuis De Dilgt. “Ik vroeg me in beginsel eerlijk gezegd af wat je met zo’n dure film moet, en heb dat uitgebreid met hem besproken voordat we aan de slag zijn gegaan, en nu is hij eindelijk af. En ik vind het knap, want het gaat nu best stabiel met Kees. In de jaren dat hij nog niet wist van zijn ziekte had hij allerlei vage klachten. Hij werd bijvoorbeeld instabieler en wanneer de thuiszorg hem een opdracht gaf om bijvoorbeeld een washandje aan te pakken tijdens het douchen, duurde het heel lang voordat het bij hem binnenkwam en dat ook uit kon voeren. Maar nu Kees weet dat hij Parkinson heeft en weet welke medicijnen hij moet slikken, is hij eigenlijk heel stabiel.”

De documentairemaakster bleef één verhaal bij: over een Ikea-krukje. Die moest Ter Veer op advies van zijn huisarts gebruiken onder de douche, toen hij wankel werd. “Met dat krukje heeft hij jarenlang gedoucht. We zijn tijdens het filmen ook echt naar de winkel gegaan om dat beeld te illustreren. Ergens is het natuurlijk schrijnend, maar Kees heeft een hoop humor en staat best positief in het leven. Dat vond ik indrukwekkend aan hem: hij maakt van alles iets positiefs.”

Ter Veer wil de film naar de Parkinsonstichting brengen en de documentaire staat inmiddels ook op YouTube. Daarnaast heeft de Harenaar een boek geschreven en is hij geïnterviewd voor een podcast. Nu de documentaire een kleine maand uit is, worden er alweer nieuwe plannen gemaakt. “Alles wat hij eigenlijk doet draagt bij. Hij heeft een missie en laat die ook niet los. Volgende week ga ik weer naar Kees toe en dan gaan we praten over wat we nu nog meer gaan doen om het verhaal levend te houden.”

Luister het gesprek uit Haren Doet met Leonie Albers hier terug: