Groot deel gemeenteraad wil weggehaalde piano terug op Hoofdstation

Een groot deel van de fracties in de gemeenteraad wil dat er opnieuw een piano komt op het Groningse Hoofdstation, nadat afgelopen weekend een gedoneerd exemplaar na korte tijd werd weggehaald.

Oud-nachtburgemeester Chris Garrit en drie vrienden zetten afgelopen zaterdag een piano neer in de nieuwe stationshal, maar het instrument stond er nog geen uur voordat het weer werd weggehaald. De fracties van de Stadspartij 100% voor Groningen, D66, PRO en Student & Stad willen daarom dat het gemeentebestuur gaat praten met de NS en ProRail, om zo alsnog toestemming te krijgen voor de piano op het Hoofdstation.

De fracties wijzen erop dat er ook op andere stations piano’s staan, zoals in Hoogeveen en Zwolle. Volgens hen zorgen die voor meer levendigheid en daarmee voor sociale veiligheid. De partijen zien daarnaast meer mogelijkheden om muziek en andere vormen van verblijfskwaliteit mee te nemen bij de verdere inrichting van het vernieuwde Hoofdstation.

“Groningen had jarenlang een piano op het station”, stelt Niels Hilboesen (Stadspartij). “Juist nu het vernieuwde Hoofdstation steeds meer vorm krijgt, vinden wij dit een mooie toevoeging aan de gastvrijheid en levendigheid van onze entree van de stad.” Andrea Poelstra-Bos (D66) vult aan: “Veel stations over de hele wereld hebben een piano waar mensen gratis op kunnen spelen en andere reizigers kunnen verblijden met hun muziek, zoals bijvoorbeeld in Hoogeveen en Zwolle. Het zorgt voor levendigheid en daarmee ook voor sociale veiligheid.”