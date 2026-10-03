Groningse VR-studio Happy Ship grijpt naast Gouden Kalf

Het is VR-studio Happy Ship uit de stad vrijdagavond niet gelukt om een Gouden Kalf in de wacht te slepen. De Groningse productie ‘Being Gregor’ was genomineerd in de categorie ‘Digitale Cultuur’, maar de filmprijs ging uiteindelijk naar ‘Graves’ End’ van Finn Stevenhagen.

De Gouden Kalveren werden vrijdagavond feestelijk uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. In de categorie Digitale Cultuur waren drie producties genomineerd. Naast ‘Graves’ End’ waren dat ‘Lesbian Simulator’ van Iris van der Meule en ‘Being Gregor’. De VR-productie is geregisseerd door Camiel Schouwenaar en gemaakt door Happy Ship uit Groningen in samenwerking met INVR.SPACE uit Berlijn.

In de huid van een insect

De VR-ervaring is gebaseerd op de klassieke novelle ‘De gedaanteverwisseling’ van Franz Kafka. Het verhaal draait om Gregor Samsa, een toegewijde zoon en stoffenverkoper die als kostwinner alles op alles zet voor zijn familie. Totdat hij op onverklaarbare wijze verandert in een reusachtig insect.

Als kijker beleef je het verhaal volledig vanuit het perspectief van Samsa: terwijl je blikveld en lichaam langzaam veranderen, verlies je de controle en word je geconfronteerd met je eigen onvermogen. Door de interactie met je familie en omgeving raak je als Gregor steeds verder vervreemd en geïsoleerd. Het blijkt dat de liefde van je naasten allesbehalve onvoorwaardelijk is. Dankzij de game-elementen, het bijzondere artwork en de beklemmende sfeer komt de transformatie precies tot leven zoals Kafka het ooit heeft bedoeld.

Bekijk hieronder de trailer: