Groningse techniek op weg naar telescoop in Chili

Heelal Deze Maand met Jeffrey Bout

Een team in Groningen van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie (NOVA) heeft 66 nieuwe ontvangers gemaakt voor de grote ALMA-telescoop in Chili. De laatste ontvanger is deze week vanuit Groningen naar Chili verscheept.

ALMA bestaat uit 66 schotels die op ongeveer 5000 meter hoogte in de Chileense Atacama-woestijn staan. De nieuwe ontvangers maken de telescoop gevoeliger. Daarmee kunnen wetenschappers onder meer onderzoek doen naar koud gas, stof tussen sterren en moleculen waaruit nieuwe sterren en planeten kunnen ontstaan.

47 van de 66 ontvangers zijn inmiddels in de antennes geplaatst. De overige ontvangers worden het komende jaar ingebouwd en getest.