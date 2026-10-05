Groningse taekwondoka’s tweede op regionaal toernooi

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De Kazemi Taekwondo Academie (KTA) uit Groningen is zondag tweede geworden in het clubklassement van het Chaos jeugdtoernooi in Groningen. De 29 jonge deelnemers van de club wonnen samen 26 medailles: acht gouden, elf zilveren en zeven bronzen.

Aan het jeugdtoernooi deden verschillende taekwondoclubs uit Noord- en Oost-Nederland mee. Voor een deel van de KTA-sporters was het hun eerste wedstrijdervaring. Andere deelnemers hadden al vaker op de wedstrijdmat gestaan.

“We zijn natuurlijk trots op de resultaten, maar nog trotser op de ontwikkeling die we bij onze sporters zien”, vertelt hoofdcoach Habib Kazemi. “Een jeugdtoernooi als dit is een prachtige plek om te leren omgaan met spanning, zelfvertrouwen op te bouwen en het geleerde uit de trainingen in de praktijk toe te passen. Voor sommige kinderen is dit hun eerste stap in wedstrijdsport, terwijl anderen uiteindelijk misschien de ambitie hebben om door te groeien richting topsport.”