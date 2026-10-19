Groningse politie waarschuwt: ‘Oplichters proberen WhatsApp-accounts over te nemen met stemverzoek voor jonge danseres’

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Criminelen proberen WhatsApp-accounts over te nemen met een nepverzoek om op een jonge danseres te stemmen. Daarvoor waarschuwen meerdere politieteams uit Groningen vrijdagmiddag.

In het bericht vragen de oplichters om te stemmen op een kind rond een danswedstrijd, het vermeende kind van iemand die het doelwit mogelijk zelf echt kent. Deze persoon heeft in sommige gevallen (dankzij de oplichters) al geen toegang meer tot zijn of haar account. De hackers proberen hun doelwit naar een nepwebsite te lokken door te vertellen dat het kind een gratis dansles kan winnen als er genoeg wordt gestemd.

Op de nepwebsite moeten gebruikers vervolgens hun telefoonnummer en een code invullen die ze via WhatsApp ontvangen. Met die code kunnen criminelen hun eigen apparaat koppelen aan het WhatsApp-account van het slachtoffer. Vervolgens kunnen ze chats lezen en berichten versturen uit naam van die persoon. Zo kunnen ze bijvoorbeeld contacten om geld vragen of schadelijke links verspreiden.

Wie een stemverzoek ontvangt, kan volgens de politie het beste eerst de afzender bellen om te controleren of het bericht klopt. De hulpdienst benadrukt: voer geen WhatsApp-codes in en scan geen QR-codes om te stemmen. Wie wat wel al heeft gedaan, kan in WhatsApp bij ‘Gekoppelde apparaten’ controleren of er onbekende apparaten aan het account zijn gekoppeld. Die apparaten kunnen daar worden uitgelogd. De politie benadrukt ten slotte dat het inschakelen van tweestapsverificatie extra bescherming biedt voor een WhatsApp-account.