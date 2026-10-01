Groningse politici maken lijst met favoriete kinderen- en jeugdboeken

Foto via Nationale Bibliotheek

De Groningse burgemeester, wethouders, raadsleden en de kinderburgemeester hebben een lijst gemaakt met hun favoriete kinder- en jeugdboeken. Woensdag begon namelijk de kinderboekenweek.

Met de lijst, onder de naam #jonggelezen, willen zij kinderen en volwassenen stimuleren om meer te lezen en voor te lezen. Het initiatief komt van Justine Jones, raadslid van PRO, evenals twee jaar geleden. “We wilden laten zien hoe leuk lezen is. Helaas lezen veel kinderen en jongeren nog steeds minder. Daardoor hebben sommige kinderen moeite met lezen. Dat kan problemen geven op school en later in het dagelijks leven.”

‘Koning van Katoren’ van Jan Terlouw is het meest gekozen, gevolgd door ‘Rupsje Nooitgenoeg’ van Eric Carle en ‘Reis door de nacht’ van Anne de Vries en ‘De schippers van de Kameleon’ van Hotze de Roos. Kinderburgemeester Lotta koos ‘Mot en de metaalvissers’ van Sanne Rooseboom.

De lijst is te vinden op https://gemeenteraad.groningen.nl/actueel/groningse_politici_delen_hun_favoriete_kinderboek_tegen_ontlezing/