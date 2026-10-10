Groningse Nacht hoopvol over terugkeer piano op Hoofdstation: “Muziek brengt de menselijke maat terug”

De Groningse Nacht heeft goede hoop dat het Hoofdstation zijn stationspiano terug gaat krijgen. Dat zegt voormalig nachtburgemeester Chris Garrit. Afgelopen week liet wethouder Jalt de Haan (CDA) weten dat het gemeentebestuur een verzoek heeft neergelegd bij de NS en spoorbeheerder ProRail om de piano terug te plaatsen.

Garrit plaatste vorige week zaterdag namens de Groningse Nacht op eigen houtje een piano in de stationshal. Na een uur werd het instrument alweer verwijderd door NS-medewerkers, waarbij het instrument op dit moment achter slot en grendel staat op het station. “Aan mij is gevraagd of ik het instrument weer op wil halen”, vertelt Garrit. “Dat ga ik ook doen. Binnenkort halen we de piano op en dan zet ik ‘m in mijn eigen opslag neer. Ondertussen blijft het aanbod gelden: dat NS en ProRail het instrument gratis mogen hebben, waarmee het een cadeau is aan de reizigers en daarmee aan de inwoners van onze gemeente.”

“Kille ruimte veranderde in een plek waar mensen bleven staan”

Voor de verbouwing van het Hoofdstation was er ook een piano op het station te vinden, maar deze is door de werkzaamheden verwijderd. Nu het station al een tijdje klaar is, komt het instrument maar niet terug, waarop de Groningse Nacht zelf het initiatief nam. “Vorige week zagen we wat het effect is van de piano in de hal. De klanken zorgden ervoor dat de kille ruimte veranderde in een plek waar mensen bleven staan, waarbij er met telefoons gefilmd werd en mensen met elkaar gingen praten. Onze samenleving verruwt. En dat geldt zeker op het spoor, waarbij machinisten, conducteurs en ander spoorpersoneel steeds vaker te maken hebben met agressie. Op het station hangen veel camera’s. Zelf ben ik niet tegen camera’s, maar het is ook belangrijk om te investeren in de menselijke maat. De muziek van een piano kan mensen samenbrengen.”

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, D66, PRO en Student & Stad vroegen het college afgelopen week of de piano terug kan keren. Wethouder De Haan was duidelijk: “Als college zien wij absoluut de meerwaarde van muziek in de openbare ruimte. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat niet alles van de gemeente is. De reizigerstunnel valt onder het beheer van NS en ProRail. Maar wat wij wel kunnen doen, is dit onderwerp bij die partijen op tafel leggen. Sterker nog: dat is inmiddels gebeurd. We hebben gevraagd of er een piano in de tunnel kan komen. De NS heeft dit verzoek momenteel in beraad.”

“Heel gaaf dat het college de wens onderstreept en ondersteunt”

Garrit: “Ik ben heel positief naar aanleiding van deze reactie. Het is heel gaaf dat het college dit onderstreept en ondersteunt. Ik hoop dat de invloed en de druk vanuit Groningen nu groot genoeg is om de NS en ProRail hiertoe te bewegen. En waar ik ook heel blij mee ben, is dat verschillende politieke partijen, die verschillende opvattingen hebben, hier zo eensgezind over denken. Dus voorlopig wachten we met gezonde spanning af wat het op gaat leveren.”

“Muziek past bij het dna van Groningen”

Tegelijkertijd is Groningen groter dan alleen het Hoofdstation. Zou het niet een idee zijn om openbare piano’s op meer plekken toe te voegen? Garrit: “Die gedachte is bij ons zelf ook al ontstaan. De voorzitter van de vergadering noemde het namelijk de ‘stadspiano’. Ik ben het daar helemaal mee eens en ik ben daar ook groot voorstander van. Er zijn veel meer plekken in de gemeente waar je zo’n piano neer kunt zetten. Als je gaat zoeken zijn er namelijk maar heel weinig plekken in de stad waar dit kan. Terwijl het wel een middel is om de veiligheid te bevorderen en om sociale verbindingen te leggen. Muziek trekt mensen aan en de reuring zorgt ervoor dat dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, daar niet meer plaatsvinden vanwege de sociale controle die er dan is. Daarnaast past het toevoegen van muziek ook bij het DNA van de stad. Maar laten we eerst strijden voor het Hoofdstation.”